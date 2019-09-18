Düzce'de iki otobüste 100 afgan kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
DÜZCE'de, jandarma ve polisin yaptığı denetimde durdurulan iki otobüste 100'e yakın Afgan göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:53 Kaynak: DHA
DÜZCE'de, jandarma ve polisin yaptığı denetimde durdurulan iki otobüste 100'e yakın Afgan göçmen yakalandı. Düzce
İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin ortak yaptığı yol denetiminde iki otobüs durduruldu. Ülkeye kaçak yollardan giren 100'e yakın Afganistan
uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Yabancılar Şubesine gönderilen göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Son Dakika: Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılmasını istedi 3 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü MHP Edirne İl Başkanı istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı