Düzce'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi ağır yaralı - Son Dakika

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hakan Nurten idaresindeki 34 SN 0081 plakalı otomobil, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Çavuşlar mevkisinde Ahmet Osmanoğlu idaresindeki 81 ABZ 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.