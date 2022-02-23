Düzce'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi ağır yaralı

23.02.2022 23:07

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hakan Nurten idaresindeki 34 SN 0081 plakalı otomobil, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Çavuşlar mevkisinde Ahmet Osmanoğlu idaresindeki 81 ABZ 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Düzce'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi ağır yaralı
Düzce'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi ağır yaralı
Düzce'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi ağır yaralı

YORUMLAR
500
İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİRİNİN MOTORU KOPTU; 2 YARALI İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA BİRİNİN MOTORU KOPTU; 2 YARALI Otomobil ağaca asılı kaldı Otomobil ağaca asılı kaldı

Batı Karadeniz, Zonguldak, Otomobil, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:50 Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış!
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
22:45 ABD'den korkutan açıklama: Rusya askerlerinin yüzde 80'ini Ukrayna'ya girmek üzere ileriye konuşlandırdı
22:16 Son Dakika: ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
22:04 Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini değerlendirdi, kaçırdığı noktayı açıkladı
21:51 Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir
21:24 Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı
21:23 Ölüm anında beyni incelenen adam, sadece güzel günleri düşünmüş!
20:51 Başarılı oyuncu Beren Saat imaj değiştirdi! Yeni tarzı hayranlarından tam not aldı
20:48 Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 23:14:14. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de iki otomobil çarpıştı 2 kişi ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement