Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-010 kara yolunda seyreden Emre Akgül idaresindeki 16 HN 226 plakalı otomobil, Değirmenağzı mevkisinde Necati Tokgöz'ün kullandığı 54 B 4829 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Emine Akgül, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Emre ve Emine Akgül'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika