İki otomobil çarpıştı : 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, Aleyna Tunç'un kullandığı otomobilde bulunan Ayşegül Karataş , Güllü Güler ve Alara Karataş yaralandı.

Düzce 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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