Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ömer Balıkçılar idaresindeki 52 FP 098 plakalı otomobil, yakıt istasyonundan D-010 kara yoluna çıkmaya çalışırken, Akçakoca istikametine ilerleyen Emre Kar idaresindeki 81 KC 546 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, iki sürücü ve 81 KC 546 plakalı aracın içerisinde bulunan İrfan Uzun yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.