Düzce'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

09.06.2022 11:38
Düzce'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

T.A'nın kullandığı 41 GE 475 plakalı otomobil, D-010 kara yolu Akkaya köyü mevkisinde, A.E. idaresindeki 54 ADM 229 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan T.A. yönetimindeki araç, yolcu otobüsüne çarparak durabildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlardaki T.O. ve M.A, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Düzce'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Düzce'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Düzce'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Akçakoca, Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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