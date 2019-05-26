Son Dakika Haberleri: Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

8 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi polis lojmanları kavşağında Kadir Birinci (50) idaresindeki 81 DH 018 plakalı otomobil ile Kadir Horoz'un (45) kullandığı 34 GBN 91 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Beyzanur Karayel (25) ve Asuman Horoz (40) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazadan sonra otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, belediye görevlileri yolda temizlik çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:07 Kaynak: AA
Esentepe Mahallesi, Akçakoca, Düzce, Güncel
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