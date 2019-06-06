Son Dakika Haberleri: Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

16 dakika önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cem Acar idaresindeki 81 BS 017 plakalı otomobil, Kaynaşlı Merkez Mahallesi'nde, Musa Bay idaresindeki 34 KZ 319 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda sıkışan sürücüler Cem Acar, Musa Bay ile yolcular Burak Yıldız, İbrahim Yıldız, Anıl Bay ve Hatice Acar çevredekiler ile polis ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:52 Kaynak: AA
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