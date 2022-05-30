DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI

30.05.2022 01:01

DÜZCE'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü çıkarılarak, hastanede tedaciye alındı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden Hüseyin Genç yönetimindeki 81 ED 140 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Şaban Ak idaresindeki 81 AAH 559 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Şaban Ak otomobilde sıkışırken, yolcu olarak bulunan Kezban Ak ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ak ile yaralı Kezban Ak, ilk tedavilerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI
DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI
DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI
DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI
DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI

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Düzce'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Yeniden Düzce'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Yeniden Otomobil ile hafifi ticari kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 yaralı Otomobil ile hafifi ticari kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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