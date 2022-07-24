Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Hasan Akyüz idaresindeki 14 AAN 312 plakalı otomobil, Yığılca-Düzce bağlantı yolunun Güneyaltı mevkisinde Ayşe Şahin yönetimindeki 81 ER 092 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra her iki otomobilde bulunan Emine Tokgöz, Mehmet Tokgöz, Eynesi, Talha, Müjgan Şahin ve Fatma Çağlar yaralandı.
Yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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