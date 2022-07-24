Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

24.07.2022 22:49
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Hasan Akyüz idaresindeki 14 AAN 312 plakalı otomobil, Yığılca-Düzce bağlantı yolunun Güneyaltı mevkisinde Ayşe Şahin yönetimindeki 81 ER 092 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra her iki otomobilde bulunan Emine Tokgöz, Mehmet Tokgöz, Eynesi, Talha, Müjgan Şahin ve Fatma Çağlar yaralandı.

Yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi 'Biz Anadoluyuz' ekibi Boraboy Gölü'nde 'Biz Anadoluyuz' ekibi Boraboy Gölü'nde
Kaynak: AA

Hasan Akyüz, Ayşe Şahin, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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