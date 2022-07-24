DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI

24.07.2022 13:03

DÜZCE'de, yola kontrolsüz çıkan otomobile başka bir otomobilin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, yola kontrolsüz çıkan otomobile başka bir otomobilin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Uzunmustafa Mahallesi Konak mevkisinde meydana geldi. Ahmet Tüysüz yönetimindeki 14 DM 789 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolsüz şekilde yola çıkan Yunus Emre Çalış'ın kullandığı 06 BFE 656 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Ahmet Emre Çalış, Berivan Çalış ve diğer otomobilde bulunan Songül Gül ve Gülsina Gül yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 4 kişiyi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
11:50 Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
11:14 Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
11:08 Maganda kurşunu bisikletiyle eve dönen 12 yaşındaki Onur'u hayattan kopardı
11:05 İETT otobüsünde çılgına çeviren olay! Şüpheliyi tekme tokat dövdüler
11:02 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun! Hırsızlar her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 13:03:20. #1.11#
SON DAKİKA: DÜZCE'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement