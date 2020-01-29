Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, System.String[]

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolunda Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden E.Ç idaresindeki 81 BE 887 plakalı otomobil, Osmanca köyü sapağında aynı yönde seyreden M.K idaresindeki 01 BM 371 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.K. idaresindeki otomobil karşı şeride geçerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü M.K. ve otomobilde bulunan D.P. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Düzce istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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