İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk ve Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA

Yunus Emre, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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