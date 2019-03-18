Düzce'de İki Otomobilin Karıştığı Kazada 3 Yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce Şehit Ramazan Gel Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Şehit Ramazan Gel Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilde bulunan kurum müdürleri yaralanırken açılışa gittiği öğrenildi.



Kaza, Şehit Ramazan Gel Caddesi'nde Atatürk Devlet Hastanesi yanında bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi açılışına giden İl Dernekler Müdürü Yunus Kahraman'ın kullandığı 81 AAD 356 plakalı otomobil, açılışın yapılacağı alana girmek için hamle yapınca karşı yönden gelen Rıdvan Tunca'nın kullandığı 54 AH 783 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada daire müdürleri Yunus Kahraman, Mehmet Alemdar ve İbrahim Ertan yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından yapılırken olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?

Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış

İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı

Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci