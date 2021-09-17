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DÜZCE'DE İKİNCİ EL EŞYA PİYASASI HAREKETLENDİ - Son Dakika

DÜZCE'DE İKİNCİ EL EŞYA PİYASASI HAREKETLENDİ

17.09.2021 10:28

DÜZCE'de, üniversitenin yüz yüze eğitime başlayacak olması ikinci el ve spot eşya piyasasını hareketlendirdi.

DÜZCE'de, üniversitenin yüz yüze eğitime başlayacak olması ikinci el ve spot eşya piyasasını hareketlendirdi. İkinci el eşya satışı yapan Feridun Tütüncü öğrencilerin daha çok baza, çamaşır makinesi ve buzdolabı aldıklarını, ürünleri piyasanın çok altında olması nedeniyle ikinci el ürünleri tercih ettiklerini söyledi.

Düzce Üniversitesi'nin yüz yüze eğitime başlayacak olması ikinci el eşya ve spot eşya satıcılarına hareket getirdi. Düzce'de ikinci el eşyaların satışının yapıldığı sokakta mağaza sahipleri hazırlıklarını tamamlayarak, öğrencilerin en çok tercih ettiği baza, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi ürünlerle iş yerlerini doldurdu. Öğrenciler eşyaların piyasanın altında olması nedeniyle ikinci el eşyalar satan iş yerlerine gelerek evleri için eşya alıyor.

İkinci el eşya satışı yapan Feridun Tütüncü, ikinci el piyasasının hareketlenmeye başladığını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle 2 yıllık süreç bizim için sıkıntılı geçti ve işlerimiz durgundu. İnşallah bu yıl iyi olacak diye ümit ediyoruz. Yavaş yavaş öğrenciler, memurlar gelmeye başladı. Genelde ihtiyaçları tek kişilik baza, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi kendilerini birkaç yıl idare edebilecek eşyaları tercih ediyorlar. Maddi olarak da kendilerini rahat hissetmek istiyorlar. Bizde ki ürünlerin kullanımı iyi ve sıfırdan farkı yok. Mağazalarda 5-6 bin lira olan dolaplar bizde bin ile bin 500 arası değişiyor. O yüzden ikinci eli tercih ediyorlar." dedi.

Sattıkları ürünleri öğrencilerin mezun olup gitmeleri durumunda geri aldıklarını söyleyen Tütüncü, "Biz gelen öğrencilerimize ve müşterilerimize garanti veriyoruz. Aynı malı temiz kullanmaları halinde bir arızası, kırığı olmaması durumunda mezun olup gittiklerinde geri alabiliyoruz. Hatta sattığımız malı daha fazla para verip geri aldığımız dahi oluyor." diye konuştu.

DÜZCE'DE İKİNCİ EL EŞYA PİYASASI HAREKETLENDİ
DÜZCE'DE İKİNCİ EL EŞYA PİYASASI HAREKETLENDİ
DÜZCE'DE İKİNCİ EL EŞYA PİYASASI HAREKETLENDİ
DÜZCE'DE İKİNCİ EL EŞYA PİYASASI HAREKETLENDİ

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZCE'DE İKİNCİ EL EŞYA PİYASASI HAREKETLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DÜZCE'DE İKİNCİ EL EŞYA PİYASASI HAREKETLENDİ - Son Dakika
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