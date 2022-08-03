Düzce'de vahşet! Konserde tanıştıktan bir süre sonra kavga ettiği genci takip edip başından vurdu

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Düzce'de düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı.

BAŞINDAN VURDU

Bu sırada Semih Ç'yi takip eden İmat D., tabancayla Semih Ç.'nin başına ateş etti. Semih Ç.'yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan İmat D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.