Düzce'de vahşet! Konserde tanıştıktan bir süre sonra kavga ettiği genci takip edip başından vurdu - Son Dakika
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Düzce'de vahşet! Konserde tanıştıktan bir süre sonra kavga ettiği genci takip edip başından vurdu

03.08.2022 07:48

Düzce'de konserde tanışan İmat D. ve Semih Ç. isimli gençler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, çevredekilerin müdahalesi ile son bulurken, konser bitiminde Semih Ç. eve gitmek için yola çıktı. Semih Ç.'yi takip eden İmat. D ise silahıyla 21 yaşındaki genci başından vurdu. Semih Ç. ağır yakalanırken, olay yerinden kaçmaya çalışan İmat D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzce'de düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı.

Konserde yeni tanışan gençlerin kavgası kanlı bitti: Dakikalarca takip edip başından vurdu

BAŞINDAN VURDU

Bu sırada Semih Ç'yi takip eden İmat D., tabancayla Semih Ç.'nin başına ateş etti. Semih Ç.'yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu.

Konserde yeni tanışan gençlerin kavgası kanlı bitti: Dakikalarca takip edip başından vurdu

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan İmat D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Düzce, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de vahşet! Konserde tanıştıktan bir süre sonra kavga ettiği genci takip edip başından vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de vahşet! Konserde tanıştıktan bir süre sonra kavga ettiği genci takip edip başından vurdu - Son Dakika
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