Düzce'de incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy: "Kepçeye ulaşıldı" - Son Dakika
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Düzce'de incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy: "Kepçeye ulaşıldı"

28.06.2022 18:31
Düzce'de incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy: "Kepçeye ulaşıldı"

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar sürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar sürüyor. Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Kepçenin yerini bulmuş arkadaşlarımız. Elbette ki ümidimizi yitirmeden sonuna kadar tekniğin, teknolojinin ve devletin bütün imkanlarını kullanarak arama çalışmalarını devam ettireceğiz" dedi.

Düzce Valisi Cevdet Atay ile birlikte selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kepçeyle sele kapılan operatör Okan Bayrak'ın ailesi ile görüştü. Bayrak'ı arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ersoy, "Kepçe operatörü çalışmalara giderken suya kapılmış, kepçenin yerini bulmuş arkadaşlarımız. Elbette ki ümidimizi yitirmeden sonuna kadar tekniğin, teknolojinin ve devletin bütün imkanlarını kullanarak arama çalışmalarını devam ettireceğiz" dedi.

"Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz"

Alınan tedbirlerin önemli olduğunu söyleyen Mehmet Ersoy, "Batı Karadeniz bölgesinin tamamını etkisi altına alan sel felaketi nedeniyle devletimizin bütün imkanları tüm kurum ve kuruluşların imkanları, bakanlarımız Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerimizde seferber oldular. Bizde buraya geldik. Çalışmalar devam ediyor. Alınan tedbirlerle bu yıl hem can hem de mal kaybı en az olduğu bir sel felaketi yaşıyoruz. Yağışlar ve meydana gelen taşkınlardan oluşan zararları da telafi etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Buradaki evladımızın da en kısa sürede bulunması için de mücadelemiz devam ediyor. Bu sel felaketinden oluşan zararların telafisi noktasında Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı DTSO olağan meclis toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

mehmet ersoy, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Kepçeye ulaşıldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy: "Kepçeye ulaşıldı" - Son Dakika
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