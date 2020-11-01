Düzce'de ineğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de ineğe çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kuzey Çevre Yolu, Zonguldak istikametine seyreden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 81 DH 740 plakalı otomobil, Muncurlu Kavşağı mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, araçta bulunan Nevzat K. ve Engin P. yaralandı. İnek ise telef oldu.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.