İnşaat halindeki binaya yıldırım düştü

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış aralıklarla devam ederken, akşam saatlerinde inşaat halinde ki binaya yıldırım düştü. Alevlerin yükseldiği binada yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın Düzce Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış aralıklarla Düzce'de etkili olmaya devam ederken, akşam saatlerinde inşaat halinde ki bir binaya yıldırım düştü. Dış cephe malzemeleri ve kabloların olduğu bölgeye düşen yıldırım sonrasında bir anda alevler yükselmeye başladı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanları gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inşaat halindeki bina içerisinde ki yangını söndürerek kontrol altına aldı. İnşaat halindeki binada maddi hasar meydana geldi.