İnşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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İnşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

16.06.2022 17:52

Düzce'de inşaat halindeki binada çalışma sırasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Düzce'de inşaat halindeki binada çalışma sırasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Uzunmustafa Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada işçilerin izolasyon malzemesi döşediği sırada yangın çıktı.

İşçiler ve mahalle sakinleri yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen bir kişi, olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülen yangın hasara neden oldu.

İnşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
İnşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
İnşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
İnşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
İnşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
İnşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
İnşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
İnşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaatta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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