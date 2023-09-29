Düzce'de İş Kazası: İşçi Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Düzce'de İş Kazası: İşçi Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 29.09.2023 11:37

Düzce'de bir plastik ürünler fabrikasında çalışan Ümit Özsoy, dalgınlık sonucu vücudunu pres makinesine sıkıştırarak hayatını kaybetti. Olay anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. İşçinin cenazesi dün defnedildi.

Düzce'de plastik ürünler üreten bir fabrikada çalışan Ümit Özsoy (43), dalgınlık sonucu vücudunu pres makinesine sıkıştırarak hayatını kaybetti. İşçinin pres makinesine sıkıştığı anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

PRES MAKİNESİNE SIKIŞTI

Olay, Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ürünler üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Ümit Özsoy, bir anlık dikkatsizlik sonucu vücudunu pres makinesine sıkıştırdı. Mesai arkadaşları durumu fark edip, makineyi durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz işçinin cenazesi dün toprağa verildi. İşçinin pres makinesine sıkıştığı anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ümit Özsoy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de İş Kazası: İşçi Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de İş Kazası: İşçi Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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