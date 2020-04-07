Düzce'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 17 bin 500 lira para cezası - Son Dakika

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Düzce'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 17 bin 500 lira para cezası
7 saat önce
Düzce'de bir iş yerinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye 17 bin 500 lira para cezası uygulandı.
Düzce'de bir iş yerinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye 17 bin 500 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.
Ekipler, kumar malzemeleri ile 1700 liraya el koydu.
Kumar oynayan 4 kişiye 1225'şer liradan toplam 4 bin 900 lira idari para cezası kesilirken, iş yeri yetkilisi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Ayrıca, kumar oynayan kişiler hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:36 Kaynak: AA
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