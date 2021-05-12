Düzce'de işkence suçlamasıyla 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de bir kişiye, kızlarına arkadaşlık teklifinde bulunduğu gerekçesiyle işkence ettikleri öne sürülen 6 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu Shakir Mahmood Jasım S. dün gece saatlerinde darbedilmiş olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Hastanede görevli polisin durumdan şüphelenmesi üzerine hastaneye çağırılan tercüman aracılığıyla Iraklının ifadesi alındı.

Shakir Mahmood Jasım S'nin, 6 kişinin kendisine işkence ettiğini belirtmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yaralının ifadesinden yola çıkan ekipler, Aziziye Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Kevser R, Hude R, Muhammet R, Rahmi M, Can R. ve Mustafa B'yi yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Vücudunda yara ve kırıklar olan Shakir Mahmood Jasım S'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.