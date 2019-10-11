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Düzce'de işletme denetimleri sürdürülüyor

1 saat önce

Düzce Belediyesi tarafından marketlerin meyve-sebze reyonlarında ve manavlarda denetim yapıldı.

Düzce'de işletme denetimleri sürdürülüyor, System.String[]

Düzce Belediyesi tarafından marketlerin meyve-sebze reyonlarında ve manavlarda denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, künye ve etiketlerin kontrol edildiği, kurallara uymayan işletmelerin uyarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, manavlar ve marketlerin sebze-meyve reyonlarında fiyat etiketi, künye ve vergi kontrolü denetimi yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Düzce merkezde faaliyet gösteren sebze ve meyve satışı yapan iş yerlerinde zabıta personelimiz ve hal ekipleri tarafından künye, fiyat etiketi ve (rüstum) vergi kontrolü yapılmıştır. Mevzuata uygun satış yapmayan işletmelere ilk olarak uyarıda bulunulmuştur. İkinci ihlalde ise 5957 sayılı kanunda cezayı öngören madde/fıkra gereği ile (14/1-e) 9 bin 574 lira ceza kesilecektir. Konu hakkında market ve manav esnaflarımızın duyarlı olmalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz."

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Zabıta, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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