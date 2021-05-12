Düzce'de İsrail zulmünü kınamak için araç konvoyu yapıldı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Filistin'e yönelik İsrail zulmünü ve saldıranlarını kınamak için akşam üstü yaklaşık 150 araç ile toplanarak protesto etti.

Akçakoca İnsani Yardım Vakfı (İHH) şubesi ekiplerinin organizasyonuyla Değirmenağzı mevkisinde toplanan vatandaşlar, yaklaşık 150 araçla konvoy oluşturup İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla alanda toplanan vatandaşlar, ilçeye bağlı Esentepe, Osmaniye, Cuhallı, Sapak ve Ayazlı mevkilerinde turlayıp, tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

Konvoyun ardından alanda toplanan kalabalık, protestoların ardından olaysız dağıldı.