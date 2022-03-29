Düzce'de itfaiyeciler kan bağışı yaptı - Son Dakika
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Düzce'de itfaiyeciler kan bağışı yaptı

29.03.2022 17:46
Düzce'de itfaiyeciler kan bağışı yaptı

Düzce'de görev yapan itfaiyeciler kan bağışında bulundu.

Düzce'de görev yapan itfaiyeciler kan bağışında bulundu.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 30 personel, Türk Kızılay Düzce Şubesi'ni ziyaret etti.

Kan veren itfaiyeciler, tüm vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler yoğun mesaimiz arasında gönüllü olarak kan bağışında bulunduk. Bunu belirli aralıklarla yapıyoruz. İşimiz gereği can ve mal kurtarıyoruz. Kan vermek de can kurtarmaktır, biz de bugün kan vererek can kurtardığımıza inanıyoruz. Aynı zamanda kan vermek insan sağlığı için çok önemli. Zinde kalmak için her sağlıklı insanın kan vermesi gerektiğine inanıyoruz."

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Düzce Belediyesi, İtfaiye, Düzce, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de itfaiyeciler kan bağışı yaptı - Son Dakika


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