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Düzce'de izinsiz at kesimi yaparak çevreyi kirleten baba ve oğluna para cezası - Son Dakika

Düzce'de izinsiz at kesimi yaparak çevreyi kirleten baba ve oğluna para cezası

07.11.2021 18:06
Düzce'de izinsiz at kesimi yaparak çevreyi kirleten baba ve oğluna para cezası

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ahır ve eklentilerinde izinsiz at kesimi yaparak çevreyi kirlettiği öne sürülen baba ve oğluna 193 bin lira ceza uygulandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ahır ve eklentilerinde izinsiz at kesimi yaparak çevreyi kirlettiği öne sürülen baba ve oğluna 193 bin lira ceza uygulandı.

Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melen Nehri kenarına çok sayıda kemik atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle bölgede inceleme yapan ekipler, kemiklerin Kemeryanı Mahallesi'nde babasına ait ahır ve eklentilerinde izinsiz at kesimi yaptığı öne sürülen A.D. tarafından atıldığını tespit etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle baba A.D. ve oğluna 193 bin lira idari para cezası kesti.

Ele geçirilen çok sayıda kemikli et ise numune alınmak üzere ilgili kuruma gönderildi.

Baba ve oğlu hakkında adli işlem başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de izinsiz at kesimi yaparak çevreyi kirleten baba ve oğluna para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de izinsiz at kesimi yaparak çevreyi kirleten baba ve oğluna para cezası - Son Dakika
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