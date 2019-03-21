Düzce'de İzinsiz Drone Uçuşuna 10 Bin Lira Ceza
48 dakika önce
Düzce'de oynanan bir futbol maçı sırasında izinsiz olarak insansız hava aracı (drone) uçuran kişiye 10 bin lira ceza kesildi.
Düzce
'de oynanan bir futbol maçı sırasında izinsiz olarak insansız hava aracı (drone) uçuran kişiye 10 bin lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, 18 Temmuz Stadyumu'nda bir futbol müsabakası sırasında saha üzerinde drone fark eden görevliler durumu emniyet ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin takibi sonrasında drone'un bir alışveriş merkezinin çatı katına indiği tespit edildi.
Drone'u kullanan 32 yaşındaki M.Ö, izinsiz olarak drone uçurduğunun tespit edilmesi sonrası işlemler için Çatana Polis
Karakolu'na götürüldü.
Drone'u oynanan müsabakadan hatıra fotoğrafı çekmek için uçurduğunu söylemesi üzerine M.Ö.'ye, sivil havacılık kanununun insansız hava araçları yönergesi kapsamında 10 bin lira ceza uygulandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:07 Kaynak: AA
Damien Comolli, Alanyaspor'da Forma Giyen Ozan Tufan ile Görüştü
İlluminati Tarikatı Emlak Kralına Kancayı Taktı!
Son Dakika! Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memur ve Memur Emeklisinin Gözü Ek Göstergede