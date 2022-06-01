Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı

01.06.2022 11:18
Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde izinsiz kazı yapan Afganistan uyruklu 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde izinsiz kazı yapan Afganistan uyruklu 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edilli köyü Teldüzü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi yakalandı.

Kazıda kullanılan malzemelere ve araca ise el konuldu.

Gözaltına alınan 2 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı
Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı
Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı

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Kaynak: AA

Afganistan, Akçakoca, Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


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