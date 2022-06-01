Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde izinsiz kazı yapan Afganistan uyruklu 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Edilli köyü Teldüzü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 2 kişi yakalandı.
Kazıda kullanılan malzemelere ve araca ise el konuldu.
Gözaltına alınan 2 kişinin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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