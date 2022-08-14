Jandarma ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika
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Jandarma ekiplerinden trafik denetimi

14.08.2022 10:14
Jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 57 araç kontrol edildi, 2 araca para cezası uygulandı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 57 araç kontrol edildi, 2 araca para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Kaynaşlı kontrol noktasında uygulama yaptı. Uygulamalara 3 trafik timi ve 6 personel katıldı. Yapılan denetimlerde 57 araç kontrol edildi. Hatalı araç kullanan ve belgeleri eksik olan 2 araca 580 TL cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, başta ana arterler olmak üzere ilçe ve köy yollarında kuralları ihlal eden sürücülere karşı uygulamalarına devam edecekleri öğrenildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika
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