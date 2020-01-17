Düzce'de jandarma ekiplerinden çocuklara karne hediyesi - Son Dakika
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Düzce'de jandarma ekiplerinden çocuklara karne hediyesi

6 saat önce

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara "Jandarma Çocuk Kitabı" ve boyama kitabı hediye etti.

Düzce'de jandarma ekiplerinden çocuklara karne hediyesi, System.String[]

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara "Jandarma Çocuk Kitabı" ve boyama kitabı hediye etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların karne heyecanlarını paylaşmak için Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Öğrencilere, meslekleri hakkında bilgiler veren jandarma personeli, çocuklara karne hediyesi olarak "Jandarma Çocuk Kitabı" ve boyama kitabı hediye etti.

Jandarma Kademeli Uzman Çavuş Kenan Karaca, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Jandarma ekibine eşlik eden iz takip köpeği "Parkur" da çocukların ilgi odağı oldu.

Öğrenciler, İl Jandarma Komutanlığına ait ekip araçlarına da binerek eğlenceli dakikalar yaşadı.

Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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