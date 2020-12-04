Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çevre, doğa ve hayvanları koruma kapsamında çalışma yürütüldü.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Akkaya köyü mesire alanında sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında, mama ile ilçede bulunan fırınlardan bayat ekmekler toplanarak hayvanların çoğunlukta olduğu noktalara bırakıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de jandarma sokak ve yaban hayvanları için mama ve ekmek bırakıldı - Son Dakika