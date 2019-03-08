Düzce'de Jandarmadan Hırsızlara Geçit Yok: 5 Kişi Yakalandı
37 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 19 ayrı suça karışmış 5 kişi yakalandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 19 ayrı suça karışmış 5 kişi yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hırsız kapanı unsurları ve Konuralp
Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmaya yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Titiz çalışmalar sonucunda Düzce'de 8, Akçakoca
ilçesinde 3, Zonguldak
ile Ereğli ve Alaplı
ilçelerinde 5, Bolu
'da 3 ayrı suçtan olmak üzere 19 ayrı suça karışmış E.Ö., M. T., A. E., B. T. ve E. Ş. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suçu farklı zamanlarda, farklı araçlarla işledikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:59 Kaynak: İHA
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