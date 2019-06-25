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Düzce'de jandarmadan kaçak içki operasyonu

36 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de alkol satan bir büfeye operasyon yapan jandarma ekipleri büfenin deposunda bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Düzce'de jandarmadan kaçak içki operasyonu, System.String[]
DÜZCE (İHA) – Düzce'de alkol satan bir büfeye operasyon yapan jandarma ekipleri büfenin deposunda bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdi. Jandarma ekipleri kaçak içkileri kamyon kasasına yükleyerek götürdü.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde alkol satan bir büfede kaçak alkol olduğu bilgisine ulaştı. Düzce Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla büfe ile ilgili olarak teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda büfenin deposunda 150 koli ve bin 500 şişe çeşitli türde kaçak içki ele geçirildi.

Kaçak içkileri ise jandarma ekipleri önce büfeden çıkartarak istifledi, ardından kaçak içkiler İl Jandarma Komutanlığından çağrılan kamyona yüklendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
Jandarma, Düzce, 3. Sayfa
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