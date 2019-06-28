Son Dakika Haberleri: Düzce'de Jandarmadan sıkı denetim
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Düzce'de Jandarmadan sıkı denetim

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler il genelinde karayollarında yapılan denetimlerde pat pat tabir edilen tarım araçları yakalanarak trafikten men ediliyor.

Düzce'de Jandarmadan sıkı denetim, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler il genelinde karayollarında yapılan denetimlerde pat pat tabir edilen tarım araçları yakalanarak trafikten men ediliyor.

Düzce'de patpat olarak tabir edilen tarım araçlarının trafiğe çıkmaması için yapılan uyarıların dikkate alınmaması ve sıklıkla yaşanan kazalarda birçok kişinin hayatını kaybetmesi, yaralanması veya engelli kalması gibi üzücü olayların ardından, soruna kökünden bir çözüm getiren Düzce Valiliği, patpatların görüldükleri yerde bağlanması talimatını vermişti. Bu kapsamda, Valilik talimatı ile sıkı denetimlerini sürdüren Jandarma timleri, karayolu üzerinde kullanılıyor iken tespit ettiği ve ayrıca herhangi bir ışık donanımı ile sürücüsünü koruyabilecek bir yapısı olmayan pat pat trafikten men ederek otoparka çektiriliyor.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada; İl Valiliği tarafından alınan karar neticesinde denetimlerin tüm hızıyla devam edeceği, vatandaşların, karayolunu kullanan diğer araç, sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliğinin sağlanması, olası kazaların önlenmesi için sıkı denetimlere devam edileceği ifade edildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Jandarma, Düzce, 3. Sayfa
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