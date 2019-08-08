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Düzce'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Düzce il Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Düzce il Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır halde 404 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu paralarına el konuldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında Düzce Merkez ve Gölyaka ilçesi'nde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken şahısların evlerinde ve otomobillerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda satışa hazır halde poşet içinde 296 gr uyuşturucu madde, 108 gr toz esrar, 4 tane hassas terazi, kök kenevir bitkisi, esrar öğütme aparatı, 2 tabanca, 2 şarjör, 431 adet tabanca fişeği, 2 adet G3 piyade tüfeği fişeği ile suçtan kazanıldığı düşünülen 2 bin 300 TL para yakalandı.

Yakalanan suç unsurlarına el konulurken gözaltına alınan 8 şahıstan 2'si Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden K.T. (64), K.N. (44), Ö.T.(26), D.A.(33), E.A.(33), ve O.M.(26) gözaltındaki işlemleri tamamlanarak Düzce Adliyesine sevk edildi. Operasyonlar kapsamında ayrıca yapılan fiziki ve teknik takip doğrultusunda 12 kişi hakkında kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurmak suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - DÜZCE
Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
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