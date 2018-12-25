Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kabak Şenliği Düzenlenecek

Düzce'de Kabak Şenliği Düzenlenecek

1 saat önce

Düzce Kabağı Lezzet Şenliği düzenlenecek.

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Düzce Kabağı Lezzet Şenliği düzenlenecek.

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek Düzce Kabağı Lezzet Şenliği valilikte yapılan tanıtımla kamuoyuna duyuruldu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kabak üretiminde kentin, dekar başına 4 tonla verim sıralamasında birinci olduğunu belirtti.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin girişimleriyle böyle bir çalışma yapılması için görüşmelere başlandığını anlatan Dağlı, şöyle konuştu:

"Fındık, kabak, bizim geleneksel ürünlerimiz. Bu ürünler katma değeri yüksek olan ürünler, biz 'Bunları dünyaya nasıl duyurabiliriz' diyerek yola çıktık. Cuma günü Anıtpark'ta stantlar kurulacak, kabak pişirilecek. Kabak tanıtımını en güzel şekilde yapacağız."

Dağlı, şenlikte yapılacak etkinliklerle "kabaktan kaç çeşit yemek yapılabilir?" sorusunun cevaplanacağını dile getirerek, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:34 Kaynak: AA

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