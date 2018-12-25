Düzce'de Kabak Şenliği Düzenlenecek

Düzce
Kabağı Lezzet Şenliği düzenlenecek. Düzce Valiliği
, Düzce Belediyesi
ve Düzce Üniversitesi
iş birliğiyle düzenlenecek Düzce Kabağı Lezzet Şenliği valilikte yapılan tanıtımla kamuoyuna duyuruldu.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kabak üretiminde kentin, dekar başına 4 tonla verim sıralamasında birinci olduğunu belirtti.
Düzce Belediyesi Kent Konseyi
Kadın Meclisinin girişimleriyle böyle bir çalışma yapılması için görüşmelere başlandığını anlatan Dağlı, şöyle konuştu:
"Fındık, kabak, bizim geleneksel ürünlerimiz. Bu ürünler katma değeri yüksek olan ürünler, biz 'Bunları dünyaya nasıl duyurabiliriz' diyerek yola çıktık. Cuma günü Anıtpark'ta stantlar kurulacak, kabak pişirilecek. Kabak tanıtımını en güzel şekilde yapacağız."
Dağlı, şenlikte yapılacak etkinliklerle "kabaktan kaç çeşit yemek yapılabilir?" sorusunun cevaplanacağını dile getirerek, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.