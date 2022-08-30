Tarlada ekili olan kabaklar yangın ile küle döndü. Yangın 2 dönümlük tarım arazisinde etkili oldu. - DÜZCE

Yangın, Düzce merkeze bağlı İstilli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın S.'ye ait kabak tarlasında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının bir anda büyüdüğünü gören tarla sahibi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Aydın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kabak tarlasında yangın çıktı - Son Dakika

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