Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kablo Hırsızlığına 2 Tutuklama

Düzce'de Kablo Hırsızlığına 2 Tutuklama

43 dakika önce

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde bir telekomünikasyon şirketine ait haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Düzce'de Kablo Hırsızlığına 2 Tutuklama, System.String[]
DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde bir telekomünikasyon şirketine ait haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı köylerde son günlerde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin A.S.K., Ş.K. ve İ.I. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, erittikleri bakır kablolarla yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.S.K. ve Ş.K. tutuklandı, İ.I ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:34 Kaynak: DHA

Yığılca, Güncel
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