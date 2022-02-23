Düzce'de kaçak ağaç kesimi yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de kaçak ağaç kesimi yapan kişi yakalandı

23.02.2022 18:06
Düzce'de kaçak ağaç kesimi yapan kişi yakalandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapan kişi yakalandı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde ormanlık alanda kaçak ağaç kesimi yapan kişi yakalandı.

Halilbey köyündeki ormanlık alanda kaçak kesim yapıldığı ihbarı alan Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orman İşletme Şefliği ekipleriyle harekete geçti.

Ormanlık alandan gelen sesleri takip eden ekipler, M.K'nin kestiği 8 kayın ağacını "patpat" diye adlandırılan tarım aracına yüklediğini tespit etti.

M.K'nin ve ağaçların gerekli işlemler için Orman İşletme Şefliğine götürüldüğü öğrenildi.

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Jandarma, Hisarcık, Gümüşova, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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