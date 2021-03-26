Düzce'de kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde KOM polisinin bir büfeye düzenlediği kaçak alkol operasyonunda 39 şişe alkol ele geçirildi.

Kaynaşlı ilçesindeki bir büfede kaçak alkol satışı ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, söz konusu büfeye operasyon düzenledi. Büfeye yapılan operasyonda 39 şişe kaçak olduğu değerlendirilen üzerinde bandrol bulunan içkiler ele geçirildi. İşletme sahibi gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yapılan sorgulamaların ardından şahsa adli işlem yapıldı. - DÜZCE