Düzce'de kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor - Son Dakika

Düzce'de kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor

2021 av döneminde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor, System.String[]

2021 av döneminde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kotasız avlanan 1 kişiyi tespit ederek hakkında işlem cezai işlem uyguladı.

2020-2021 Av dönemi başladı. Düzce Merkez Av Komisyonu kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma faaliyetleri de hızlandı. Kavak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 3 adet ses cihazına el koyan ekipler, kotasız avlanan 1 kişiye de cezai işlem uyguladı. Sürdürülebilir bir yaban hayatını için av sezonu boyunda koruma ve kontrol çalışmalarını ekipler aralıksız bir şekilde devam edecek. - DÜZCE

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor - Son Dakika

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