Düzce'de kaçak avlanmayla mücadele - Son Dakika

Düzce'de kaçak avlandıkları tespit edilen 10 kişiye 7 bin 392 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21-29 Kasım tarihlerinde av koruma kontrol faaliyetlerinin yapıldığı belirtildi.

Toplam 72 belgeli avcının kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, "Kurallara uymayan 10 kişiye av kabahat tutanağı düzenlenmiş ve toplamda 7 bin 392 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 1 adet takozsuz tüfeğe de el konulmuştur. Sürdürülebilir bir av ve yaban hayatı yönetimi için av koruma kontrol faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadesi kullanıldı.