Düzce'de kaçak balık avlanmaya geçit yok - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 200 metre balık ağı ve 80 metre kasnak yakaladı. Ekipler kaçak balık avcılığını önlemek adına çalışmalarına tüm hızı ile devam edecek.



Düzce'nin Efteni gölünde bazı balık türlerinin üreme dönemi başladı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de balıkların üreme döneminde kaçak balık avcılığının önüne geçmek için gölde inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında avcıların yerleştirdiği düşünülen 200 metre balık ağı ile biri 50 metre diğeri 30 metre olmak üzere 2 adet kasnak gölde bulundu. Ekiplerin çalışması sonrasında çıkartılan ağlar ve kasnaklar muhafaza altına alındı. Ekiplerden alınan bilgilere göre bölgede avcılık yapan kişilerin tespiti için güvenlik kameraları incelenecek. Kaçak balık avcılığını önlemek için koruma kontrol faaliyetleri tüm hızı ile devam edeceğini de belirten ekipler balık türlerinin üremesi için faaliyetlerini sürdürecek. - DÜZCE