Düzce'de kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın - Son Dakika

DÜZCE'de, bir imalathaneye düzenlenen baskında kaçak üretilen 744 litre dezenfektan ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir imalathanede izin alınmadan dezenfektan üretimi yapıldığını tespit ederek baskın düzenledi. Baskında 744 litre kaçak üretilen dezenfektan, 1,5 ton dezenfektan yapımında kullanılan sıvı madde, 750 adet boş şişe, 46 rulo dezenfektan etiketi ele geçirildi. İş yeri sahibi M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.