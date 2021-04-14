Düzce'de kaçak et kesimi yapılan 2 ruhsatsız iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Düzce'de kaçak et kesimi yapıldığı tespit edilen ruhsatsız 2 iş yerinin faaliyetine son verildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla iş yerlerine yönelik ortaklaşa denetim gerçekleştirildi.

Ağa Mahallesi'ndeki iki iş yerinde kontrol yapan ekipler, piyasaya sürülmek üzere 750 kilogram kaçak et ve 120 kilogram sakatat ele geçirdi.

Ekipler, ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle iki iş yerini mühürledi.

Numune alınmak üzere alınan etler ile canlı bir hayvan, belediye mezbahanesine götürüldü.