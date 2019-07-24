Düzce'de kaçak içki imalathanesi
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DÜZCE'de, polis ekiplerince kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, içki yapımında kullanılan malzemelere ve sahte alkollere el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:53 Kaynak: DHA
DÜZCE'de, polis ekiplerince kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, içki yapımında kullanılan malzemelere ve sahte alkollere el konuldu. Düzce Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde, içki yapılan depoya baskın düzenledi. Baskında sahte içki imalatında kullanılan malzemeler, aroma, maya, ile sahte olduğu anlaşılan 2 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe rakı, 1 şişe etil alkol ve 1 şişe damıtılmış alkol ele geçirildi. Depodaki K.M. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele
Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.
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