Son Dakika Haberleri: Düzce'de kaçak içki imalathanesi
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Düzce'de kaçak içki imalathanesi

33 dakika önce

DÜZCE'de, polis ekiplerince kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, içki yapımında kullanılan malzemelere ve sahte alkollere el konuldu.

Düzce'de kaçak içki imalathanesi, System.String[]
DÜZCE'de, polis ekiplerince kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, içki yapımında kullanılan malzemelere ve sahte alkollere el konuldu.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde, içki yapılan depoya baskın düzenledi. Baskında sahte içki imalatında kullanılan malzemeler, aroma, maya, ile sahte olduğu anlaşılan 2 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe rakı, 1 şişe etil alkol ve 1 şişe damıtılmış alkol ele geçirildi. Depodaki K.M. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.


Düzce Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:53 Kaynak: DHA
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