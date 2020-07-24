Düzce'de kaçak içki ve hint keneviri operasyonu - Son Dakika

Düzce'de kaçak içki ve hint keneviri operasyonu

Düzce'de düzenlenen operasyonda kaçak yollarla imal edilmiş 38 şişe işçi ve Hint keneviri ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen operasyonda kaçak yollarla imal edilmiş 38 şişe işçi ve Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaynaşlı ilçesi Sarıyer Mahallesi'nde yaşayan K.K. isimli şahsı ihbar üzerine takibe aldı. Uzun süren takip sonucu şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ve kaçak içki ticareti yaptığı tespit edilen K.K. ve ona yardımda bulunduğu düşünülen E.K'nin yaşadıkları eve operasyon düzenlendi. Tarla, ev ve evin eklentilerinde yapılan aramalarda 38 şişe kaçak içki, çok sayıda Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve K.K. çıkarıldıkları mahkemece idari para cezasına çarptırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:05

Kaynak: AA

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi

Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı

Antalya'da ilk gol geldi! Antalyaspor müthiş golle öne geçti

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim

Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu

Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi

Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti

Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt

Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti

İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri

Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü