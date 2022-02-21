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Düzce'de kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Düzce'de kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

21.02.2022 12:37
Düzce'de kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde define aramak için izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde define aramak için izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesi Aksaklar köyünde define aramak için izinsiz kazı yapılacağı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Balta ve küreklerle 6 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde alanı kazan 10 kişi suçüstü yakalanırken, 5 madeni para ele geçirildi.

Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE

Düzce'de kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı
Düzce'de kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

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Jandarma, Define, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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