Düzce'de kaçak tütün operasyonu
23 dakika önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca şehir merkezinde kaçak tütün satışı yapan iş yerleri tespit edildi.
Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 20 kilo kaçak tütüne el koydu.
Bandrolsüz tütün satışı yapan bir işletme sahibine de yasal işlem yapıldı.
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