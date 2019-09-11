Son Dakika Haberleri: Düzce'de kaçak tütün operasyonu
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Düzce'de kaçak tütün operasyonu

23 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Düzce'de kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca şehir merkezinde kaçak tütün satışı yapan iş yerleri tespit edildi.


Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 20 kilo kaçak tütüne el koydu.


Bandrolsüz tütün satışı yapan bir işletme sahibine de yasal işlem yapıldı.

Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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